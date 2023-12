Da Agência Reuters:

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 7-D, que realizarão operações aéreas na Guiana, com base em seu envolvimento rotineiro, conforme Reino Unido e Brasil expressavam preocupação com as crescentes tensões na fronteira entre a Guiana e a Venezuela.

(…)

Grifo meu: o petróleo na região de Essequibo, que a Venezuela reivindica, seria a razão-mor do interesse dos EUA em ajudar a Guiana?….O presidente da Guiana, Irfaan Ali, já avisou a Exxon que fique tranquila que ninguém vai mexer no ‘seu’ petróleo…Um serviçal!

J R Braña B.

