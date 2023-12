CNC – Após dois anos de priorização ao pagamento de dívidas, os brasileiros devem impulsionar o comércio com a segunda parcela do 13º salário, que deverá injetar R$ 106,29 bilhões na economia nacional.

De acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o pagamento total do 13º salário atingirá R$ 267,6 bilhões, um aumento de 6,2% em relação ao ano passado, descontada a inflação.

CNC: Diferentemente dos dois últimos anos, pesquisa revela que brasileiros devem ir às compras em vez de priorizar pagamento de dívidas

CNC: Mais emprego e queda de juros melhoram o cenário do comércio

CNC: 13º reservado para compras

(…)

