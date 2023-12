Governo decidiu que o novo salário mínimo, que passa a vigorar a partir de 1 de janeiro – será de R$ 1.412,00, com alta de R$ 92.

A ala neoliberal/mercadista do governo pressionou para baixar o valor, que estava estimada em R$ 1.421,00 (orçamento enviado pelo executivo ao Congresso previa esse valor)

Nem todas Lula vence dentro do seu próprio governo.

Novo Mínimo tem ganho real (acima da inflação) por segundo ano consecutivo(2023/2024…Durante o período Temer/Bolsonaro foram seis anos de congelamento do SM…Atualizava somente a inflação, sem aumento real…Por isso houve uma desvalorização grande do Mínimo no país.

Em tempo: salário mínimo para atender necessidades de um casal e dois filhos teria que ser hoje R$ 5 mil (Dieese)

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp … É só seguir… E pronto.