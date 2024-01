Foi em Londres, no domingo, ontem, 7 de janeiro…

É o Trousers Day ou Dia das Calças…Melhor seria Sem Calças…

Evento acontece todos os anos desde 2009, com uma pausa apenas durante a pandemia da Covid-19.

E mesmo que a temperatura esteja baixa, como foi o caso de ontem, domingo…(2ºC)

Em janeiro o frio não dá moleza na cidade que chove toda hora o dia inteiro todos os dias…

As fotos dos homens e das mulheres são no metrô da cidade, o metrô mais antigo do mundo, com 161 anos de existência…esse meio moderno e seguro de transporte começou lá em 1863…

E aqui no Acre nem os busões coletivos funcionam decentemente em plenos século 21.

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp … É só seguir… E pronto.