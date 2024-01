A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), adquiriu por contrato de locação cinco veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real para suporte do setor comercial e setor de manobra.

Os quatro veículos são do modelo Saveiro e foram destinados ao setor comercial para dar apoio a equipe de campo com os materiais e um modelo Strada para o setor de manobra que auxilia em emergências no saneamento básico.

(…)