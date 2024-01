✔O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira um reajuste na tabela de isenção do Imposto de Renda (IR) para acomodar o ganho real no salário mínimo. O objetivo seria aumentar a faixa de isenção do IR para até dois salários mínimos (R$ 2.824) (O Globo)

Grifo meu: foram sete anos sem correção da tabela do IR (governo Temer e Bolsonaro)….e ainda houve trabalhador assalariado – desorientado – que apoiou esses individuos no poder….

J R Braña B.

