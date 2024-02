Gov. participa da abertura do ano legislativo na Aleac nesta quinta-feira (1) apresentando uma avaliação do primeiro ano da sua segunda gestão e as prioridades para 2024. A leitura da mensagem segue a exigência da Constituição Estadual no início de cada ano legislativo. GladsonC destaca a governabilidade através do diálogo, enfatizando a transparência, otimismo e democracia em seu governo, com ênfase na participação da equipe na cerimônia.

In View: Num estado desafiado por inúmeras questões, desde infraestrutura, segurança até saúde, a retórica deve ser ao máximo substituída por ações concretas para que a governabilidade aconteça de fato…

Será que essa retórica se traduz em práticas suficientes do verdadeiro diálogo e da participação cidadã?

Mas para não ficar somente nas críticas, GladsonC destaca a importância da democracia para o futuro do Acre, trazendo uma nota positiva em meio aos desafios atuais e apontando um sentido construtivo…

Este é o presente e o futuro na república e na democracia.

by JLab