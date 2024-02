Gov GladsonC

-(…) levei meu filho Guilherme para vacinar contra a dengue, junto com o Pedro Henrique, nossa outra autoridade que também se vacinou, fazendo parte desse dia histórico, quando o Acre é o primeiro estado da região Norte a lançar a campanha de vacinação contra dengue. Levem seus filhos de 10 e 11 anos para vacinarem também. A vacina contra dengue é gratuita. A vacina é segura e salva vidas. 💙

(…)

Grifo meu: e com gente negacionista ao lado…😂😂😂…Que está ali pra tirar uma casquinha política (aparecer na foto) com as vacinas do governo Estadual e Federal.

J R Braña B.