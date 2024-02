Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 1.106

Pessoas desalojadas: 702

N.º de bairros atingidos: 39

Abrigos: 10

Plácido de Castro

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri

Pessoas desabrigadas: 161

Pessoas desalojadas: 444

N.º de bairros atingidos: 6

Abrigos: 6

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 253

Pessoas desalojadas: 2487

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 2

Assis Brasil (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 195

Pessoas desalojadas: 5

N.º de bairros atingidos: 3

Abrigos: 2

Epitaciolândia

Pessoas desabrigadas: a contabilizar

Pessoas desalojadas: 2.150

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 11

Santa Rosa do Purus (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 960

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia (atualização apenas de abrigos)

Pessoas desabrigadas: 911

Pessoas desalojadas: 1.011

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

Nº de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 4

Em caso de emergência, ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por meio do 193.

Há um efetivo empenhado (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado) para atender as famílias necessitadas.

Obs.: Os números podem sofrer alterações conforme o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Previsão para quinta-feira, 29

Segundo o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), baseado em dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), nesta quinta-feira, 29, muitas nuvens carregadas se desenvolvem pelo Acre por conta do fluxo de umidade que segue intenso na região. A previsão é de pouco sol com o tempo variando de nublado a encoberto, podendo chover a qualquer hora do dia em todas as regiões acreanas. Há possibilidades de grandes acumulados de chuva em algumas regiões do estado.

Todos os dados são concentrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) por meio do Cigma, onde funciona a sala de situações e monitoramento ambiental.

Cuidado com a rede elétrica

Para prevenir acidentes, a concessionária de energia elétrica Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da enchente, desligue o disjuntor de energia (chave geral).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia por motivo de segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.