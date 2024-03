Morreu hoje em Rio Branco o ex-deputado federal João Maia.

Primeiro delegado da Contag (Confederação dos Trabalhadores da Agricultura), João Maia, que rodou o Brasil fundando sindicatos de trabalhadores, veio ao Acre ‘passar um tempo’ e findou ficando.

–Eu fui para o Acre para passar uns tempos, fundar sindicatos. Mas acabei ficando até hoje. Casei com uma acreana e tenho dois meninos acreanos. Eu fui lá para fundar a delegacia da Contag, como fundei. Passei dez anos como delegado da Contag – disse João Maia à Folha de S. Paulo em maio de 1.997.

Por mais de uma vez, sempre quando esteve no Acre, Lula contou que um dia (segunda metade da década de 70) estava no sindicato do Metalúrgicos do ABC (era o presidente) e a secretária o avisou que havia dois sujeitos do Acre querendo falar com ele

-Desconfiado, disse pra secretária dizer a eles que conversaria no final do dia e fora do sindicato. E assim foi. Fomos para um bar próximo e lá conheci Chico Mendes e João Maia. Depois eles ajudaram a fundar o PT no Acre.

João Maia e Lula foram processados com base na Lei de Segurança Nacional (por conta de um comício e declarações no município de Brasileia quando morreu assassinado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Wilson Pinheiro) e foram absolvidos por 5 a 0, em Manaus pelo Tribunal Militar no começo da década de 80.

Sobre Lula, João Maia dizia:

-Toda vez que o Lula me encontra me dá um abraço. Eu sei que ele tem o maior respeito por mim. Porque, na realidade, eu mudei de sigla, mas meu estilo de trabalho continua o mesmo.

João Maia tinha 82 anos.

(…)

Em tempo: ainda consta no site da Câmara dos Deputados sobre João Maia

Atividades Partidárias:

Diretor-Geral, PT, Rio Branco, AC, 1980-1983; Delegado Nacional, PMDB, 1989-1990; Vice-Líder, PMDB, 1991; Presidente Regional, PP, AC, 1993-; Vice-Líder, PP, 1995..

Atividades Profissionais e Cargos Públicos:

Professor, Escola Técnica, Cabo, PE, 1965-1966; Diretor Adjunto, Incra, Rio Branco, AC, 1985-1986; Subsecretário de Agricultura do Acre, 1987-1990..

Atividades Sindicais Representativas de Classe Associativas e Conselhos:

Presidente, Sindicato dos Produtos Rurais, Piracicaba, SP, 1966-1968; Fundador, Sindicato dos Produtores Rurais, Rio Branco, AC, 1975..

Estudos e Cursos Diversos:

Filosofia, Universidade de Montreal, Canadá, 1960-1962; Pós-Graduação em Ciências Rurais, USP, Piracicaba, 1965-1967; Estudos Sociais e Desenvolvimento, Universidade Sussex, Brighton, Inglaterra, 1973..

J R Braña B.