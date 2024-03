Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com!

No sábado passado, o MDA, com apoio do ICMBio, CPT e PF, visitou a ocupação Marielle Franco em Boca do Acre para investigar agressões…

A presença conjunta de órgãos como MDA, PF, ICMBio, CPT e associação dos moradores reflete a gravidade do caso…

Durante a visita, Cesário Braga, superintendente do MDA no Acre, compartilhou resultados de reunião com ênfase na necessidade de paz e espera pela decisão judicial sobre a posse da terra disputada…

A liderança da ocupação, Paulo de Araújo, afirma pacificidade do movimento e pede justiça no caso de tentativa de homicídio…

O ministério do Desenvolvimento Agrário reitera compromisso de acompanhar de perto o caso.