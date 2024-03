Aproveite nosso post cedinho com ‘As Pastorinhas’ de Noel Rosa e Braguinha, sob a batuta do Maestro João Luiz. Corporação Musical 24 comemora 152 anos de tradição no Centro-Oeste brasileiro…

Microempreendedores brasileiros se preparam para alta nas vendas de chocolates na Páscoa…

O consumo de chocolates aumentou 10% em 2022 e tendência é de crescimento para a Páscoa de 2024, diz Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas).

Brasil observa um ótimo crescimento em novos negócios de chocolates e doces nos últimos cinco anos…

Panorama da abertura de negócios no setor

Produção de cacau e chocolates

2023 – 1.533

2022 – 1.682

2021 – 2.323

2020 – 1.793

2019 – 1.527

Varejo de doces e similares

2023 – 4.342

2022 – 4.656

2021 – 4.389

2020 – 3.790

2019 – 4.558

Dicas

Sebrae oferece dicas para impulsionar vendas neste período crucial…

Conheça seus Clientes

Conheça seu público: ouça, entenda e antecipe suas preferências…

Foco na qualidade

Qualidade é chave: atenção aos processos na produção de chocolates…

Divulgação

Investimento em fotos atrativas e redes sociais é fundamental para destacar a qualidade dos produtos…

