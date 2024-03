As bandeiras tarifárias são taxas extras que podem ser cobradas mensalmente nas contas de luz da população. O sistema sinaliza as condições da oferta de eletricidade no país. Quanto mais energia renovável, menor a chance de esse custo extraordinário ser cobrado. É o que acontece desde abril de 2022, quando a ANEEL estabeleceu a bandeira verde – de valor zero. E desde então, vem mantendo essa sinalização, que é revista todos os meses.

Agora a agência de energia elétrica decidiu reduzir os valores determinados para as outras bandeiras, a amarela e a vermelha. Estas são cobradas quando se aciona mais termelétricas a combustíveis fósseis – que geram uma energia mais cara e mais suja, pesando no bolso do consumidor e aumentando as emissões do setor elétrico.

A diminuição dos valores tem bons motivos. Há um cenário hidrológico favorável no país, que mantém os reservatórios das hidrelétricas cheios. Também há grande oferta de energia renovável no país, oriunda das fontes eólica e solar.

Além disso, os preços dos combustíveis fósseis caíram no mercado internacional…

(…)