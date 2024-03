OEstadoAcre.com inf. de Wesley Moraes da AGANA

O governo federal, na última quinta-feira, 7, anunciou os projetos contemplados por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Seleções. Durante a solenidade, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília–DF, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou investimentos, para este ano, de R$ 23 bilhões em setores estratégicos das 27 unidades da Federação.

Municípios do Acre receberão ônibus escolares, unidades odontológicas móveis, além da construção de escolas infantis e de tempo integral, unidades do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU da Cultura) e do Centro de Atenção Psicossocial, Observatório de Geoglifos da Amazônia, Espaço Esportivo Comunitário e de unidades básicas de saúde.

A diretora de Relações Federativas da Secretaria de Planejamento, Rosângela Bardales, participou do evento. “Estes investimentos do governo federal são muito importantes para o Acre e contribuirão com avanços significativos em diversas áreas”, declarou.

Em 2023, o governo federal assegurou R$ 26,6 bilhões em recursos ao estado acreano, por meio do Novo PAC. O montante será utilizado em grandes investimentos, que trarão mais qualidade de vida à população, como a reconstrução da Rodovia BR-364, construção de pontes, da nova Maternidade de Rio Branco, moradias populares, implantação de internet de alta velocidade e TV digital, entre outras relevantes obras.