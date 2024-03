GdA – As empresas interessadas na construção dos empreendimentos já foram selecionadas no edital de chamamento público da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) e, na fase atual do processo, estão sob análise da Caixa Econômica Federal, responsável pela aprovação dos projetos de engenharia e escolha das construtoras.

“A expectativa é muito grande para iniciarmos a construção dessas novas casas na Cidade do Povo. São modelos de 42 metros quadrados, com dois quartos, sala e cozinha. A estimativa é que essas unidades estejam prontas em até dois anos e beneficiem mais de 400 famílias”, declarou o gestor da Sehurb, Egleuson Araújo.

Durante a primeira seleção do programa, em novembro de 2023, o Acre foi contemplado com 1.616 unidades habitacionais(quem contemplou o GdA???? Quem??? Papai Noel??? – J R Braña B.), que serão erguidas na capital, em Cruzeiro do Sul e Xapuri. Com investimento estimado em R$ 220 milhões, a maior parte das casas será construída pelo governo estadual.

Grifo meu: casas do Minha Casa Minha Vida que o release oficial omite…Acre foi completado com 1.616 (Por quem? Pelo governo Lula)….A cretinice (inclusive dos aspones) é tanta que o press release omite a informação. Fica até difícil crer que o governador GladsonC tenha dado ordem expressa para omitir a ajuda do gov federal…Custa acreditar…

J R Braña B.