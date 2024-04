Veja os destaques desta terça-feira (16), da Agência de Notícias Aleac:

📌Em reunião conjunta, comissões aprovam PL para reestruturação do Instituto de Previdência do Estado

📌Gene Diniz destaca medida que beneficia militares e bombeiros do Acre

📌Pedro Longo destaca audiência pública sobre segurança no Vale do Juruá e solução do tema do IGESAC

📌Edvaldo Magalhães denuncia má qualidade de carne em merenda escolar e alega interferência política na gestão educacional

📌Whendy Lima Presta homenagem ao Padre Roberto Le Goff durante sessão