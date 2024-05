Apesar de 4.134 municípios já estarem aptos a receber a quinta geração da telefonia, só 11,19% contam com rede instalada pelas teles, informa O Globo no caderno Economia/Tecnologia.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai liberar a ativação da rede 5G, de alta velocidade, em mais 236 municípios a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Com isso, o total de cidades já aptas a oferecer a nova tecnologia chega a 4.134 localidades, que, juntas, somam 189 milhões de habitantes, cerca de 88,6% da população do país.

(…)Com isso, serão 15 os estados com 100% de seus municípios com 5G. Faltam apenas Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Amazonas, Pará, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.(…)

Novas cidades liberadas: