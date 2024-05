O governador GladsonC e o secretário adjunto de Esporte, Ney Amorim, se encontraram nesta quarta-feira, 22, para finalizar os preparativos da Supertaça acreana de futebol. O evento terá início em 7 de junho e promete atrair participantes e espectadores de todas as regiões do Acre. Com 56 equipes, 1.400 atletas e 168 membros de comissões técnicas, a organização do torneio mobilizou cerca de 30 profissionais. O lançamento oficial está marcado para o mesmo dia, às 18h, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, em Rio Branco, com uma expectativa de público de pelo menos 5 mil pessoas.