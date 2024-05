As milícias: uma sombra do Rio

As milícias do Rio de Janeiro, formadas por ex-policiais, bombeiros e militares, tornaram-se uma força paralela que controla grandes partes da cidade. Apresentadas como uma alternativa ao tráfico de drogas, revelaram-se interessadas, apenas, em poder e lucro.

As milícias têm uma ligação com políticos e autoridades locais. Relatos e investigações mostram uma rede de corrupção que envolve os líderes, com acordos secretos em troca de proteção e apoio político.

O assassinato da vereadora Marielle Franco mostra o quanto as milícias estão dispostas a fazer para calar quem as desafia. Foi um ataque direto à democracia e ao Estado de Direito.