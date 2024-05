Diocese de Rio Branco, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), participa da campanha “É Tempo de Cuidar do Rio Grande do Sul”. Esta iniciativa envolve oração, solidariedade e disseminação de informações para ajudar o povo gaúcho.

Ações concretas de solidariedade, como doações via PIX exclusivo e a divulgação do AJUDARS, uma ferramenta das Igrejas do Sul que centraliza e coordena diversas formas de cooperação e ajuda no Brasil, especialmente no sul do país.