Em 2023, o Ministério da Educação investiu R$ 25,8 milhões na educação do Acre, beneficiando programas como Escola em Tempo Integral, Compromisso Nacional, Criança Alfabetizada e Escolas Conectadas.

Além disso, até 2026, o programa Pé-de-Meia receberá R$ 56,23 milhões, beneficiando 19,6 mil estudantes do ensino médio. Com a inclusão dos alunos do CadÚnico, esse valor aumentará, criando ainda mais oportunidades.