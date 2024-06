Manhã de domingo num supermercado en las afueras de Rio Branco.

Fila no açougue…!

Isso mesmo!

Fila para comprar carne!

Com os preços melhores – reduzido até o filé – essas imagens voltaram a ser possíveis.

Não é a fila do osso que se viu no governo do mal…

Tá perfeito?

Não!

O estrago(moral, social e econômico) deixado foi imenso…

Mas já deu uma melhorada na vida da maioria….

O Gov Lula tem que ser disputado diariamente pelos progressistas e pressionado pelos trabalhadores com consciência, pois é um governo de coalizão(conjuntural)…E os neoliberais têm maioria dentro do governo.

A força de Lula está na pressão consciente dos assalariados, da classe média por melhoras sociais…(que a direita dentro do governo tenta impedir por ideologia política e econômica).

J R Braña B.