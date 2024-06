No rastro do progresso verde: uma nova era para a Amazônia

As ações entre SUDAM e o pres. Lula abrem as portas para um capítulo de esperança e sustentabilidade. Os programas PAA e PGPMBIO são fundamentais para a estabilidade econômica das comunidades extrativistas, ribeirinhas e indígenas, além de promoverem a preservação do ecossistema vital da região. Com a compra de alimentos e a valorização dos produtos extrativistas como pagamento por serviços ambientais, o Brasil vislumbra um futuro onde desenvolvimento e conservação se complementam, transformando desafios em oportunidades para todos.