GdA – Se encerrou, nesta sexta-feira, 12, a 2ª edição da ação Sorriso Feliz no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A atividade, promovida pelo governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com o Ministério Público do Acre (MPAC) e a Prefeitura de Rio Branco, durou duas semanas e atendeu 825 detentos.

(…)