O superintendente do Incra, Marcio Alécio, anunciou a liberação de R$ 4,4 milhões em créditos de instalação para 360 contratos em 34 projetos de assentamento em 11 municípios do Acre. Em 2024, já foram pagos mais de R$ 10 milhões, fortalecendo a agricultura familiar.

O novo crédito, reformulado pelo Presidente Lula em 2023, ampliou valores, melhorou prazos e condições de pagamento. Sara Sena, coordenadora do programa de crédito do Incra, e Charle Crisóstomo, professor do Ifac, destacam a importância dos recursos e orientam as famílias a procurarem o Incra e o Banco do Brasil para utilizar os créditos.

