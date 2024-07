O Sindicato dos médicos do Estado exigem regularização dos pagamentos atrasados. O governo afirma estar ajustando as verbas pendentes e a Secretaria de Saúde atribui o atraso à falta de solicitações individuais, conforme a lista do Sindicato dos Médicos do Acre. A Secretaria promete resolver a situação e garantir os direitos dos profissionais.