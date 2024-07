Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, prestigiou no domingo (28) a abertura do 9º Campeonato de Futebol Feminino em Porto Walter, que conta com 20 equipes.

O evento esportivo feminino, considerado o maior do estado, foi realizado graças a uma emenda destinada pelo deputado Luiz Gonzaga que busca incentivar o esporte como forma de inclusão social e lazer aos moradores das regiões isoladas do Acre.

Luiz Gonzaga destaca a importância do esporte para dar oportunidades aos jovens e levar um momento de entretenimento e lazer aos moradores das regiões isoladas.

“É muito importante oferecermos um momento como este onde participam pessoas de regiões isoladas que usam apenas rios e igarapés para chegarem ao estádio. Antigamente os campeonatos eram apenas para homens, hoje as mulheres são as protagonistas. Isso é bom pra que as pessoas vivam mais em harmonia e haja interação entre as comunidades. Quero parabenizar o prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo pelo evento”, disse Gonzaga.

O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsônio Melo, agradeceu ao parlamentar por incentivar à prática de esportes no município.

“Esse evento que reúne centenas de pessoas de várias regiões isoladas só ocorre graças ao apoio do presidente Luiz Gonzaga. Que faz questão de nos visitar nesse período para acompanhar a abertura dos jogos. Tem pessoas que viajam até 10 horas de viagem para participar”, disse Guarsônio.