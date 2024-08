A lista dos selecionados para a modalidade rural do Programa CNH Social 2024 foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 8 de agosto. Os convocados têm dez dias úteis para iniciar o processo, apresentando comprovante de endereço, CPF, documento de identificação com foto e comprovante de matrícula online (passaporte CNH Social) no site do Detran/AC, com cópias dos documentos.

Em Rio Branco, a documentação deve ser entregue na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, n° 894, Jardim Primavera. Em outras cidades com postos do Detran, deve-se ir às Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Para cidades sem postos, a documentação pode ser enviada para o e-mail [email protected] ou entregue no posto de atendimento mais próximo. A falta de comparecimento resultará em desclassificação.

oea com GdA