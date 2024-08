Ainda agora, Valparaíso, Goiás viveu uma tragédia. Um incêndio em um condomínio residencial matou um casal e uma criança. O fogo começou com uma explosão e se espalhou rapidamente. A família tentou escapar se jogando do apartamento no 7º andar. Outras pessoas ficaram feridas por inalação de fumaça. O incêndio foi controlado, e as causas continuam sendo investigadas.