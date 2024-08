Alunos do ensino médio da escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, foram agraciados com o lançamento do Programa “Diga não à corrupção”, na manhã desta sexta feira,30, no Teatro do Náuas, em Cruzeiro do Sul, pelo Ministério Público Estadual.

A iniciativa é da Promotoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidade do Interesse Social, que tem à frente a promotoria de justiça Mirna Teixeira Mendonza.

Além dela, o procurador geral de Justiça Danilo Lovisaro, o promotor de CZS, André Pinho Simões, o juiz de direito Marcos Maciel de Sousa, o vice prefeito Henrique Afonso e o primeiro secretário da Aleac, Nicolau Júnior participaram do ato.

“Minha gratidão e ao mesmo tempo meus parabéns ao Ministério Público por iniciar aqui no Juruá esse projeto tão relevante. É uma iniciativa louvável, que vai com certeza servir para nossa juventude acompanhar mais de perto as ações dos todos os gestores”, pontuou Nicolau.

Depois da abertura oficial, a promotora Mirna Mendoza, o procurador Danilo Lovisaro e o procurador jurídico da ALEAC, Marcos Mota, participaram de uma roda de conversas com os estudantes, respondendo questionamentos e abordando pontos importantes da legislação.

O projeto tem apoio da ALEAC, Fundação Elias Mansour e Governo do Estado