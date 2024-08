O X, que começou como Twitter, começou a ser retirado do ar neste final de noite de sexta-feira no Acre, começo de sábado no restante do país.

As operadoras começaram a derrubar a rede X zero-hora de Brasília (22h no Acre)

A decisão do STF, por meio do ministro Alexandre de Moraes, foi tomada depois que a empresa do autocrata Elon Musk não cumpriu mandado de intimação que mandava a big tech nomear um novo representante no Brasil, o que não foi feito.

Nenhum empresa, seja nacional ou estrangeira – pode funcionar no Brasil sem CNPJ, escritório e endereço.

Há uma semana o X fechou suas portas no Brasil.

E lá de fora, o seu dono, Elon Musk, passou a atacar diariamente o STF e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, chegando a compará-lo a um ditador e projetou, por meio de imagem feita por IA, a sua prisão.

Só para lembrar: na França, o dono do Telegram teve a sua prisão decretada por infringir as leis do país.

O Telegram foi aquela plataforma que afrontou a legislação do Brasil nas eleições passadas.

O X de Elon Musk, é bom dizer claro, faz política no Brasil e no mundo.

É aliado de líderes da extrema-direita no mundo todo.

No Brasil, aos bolsonaristas.

Nassif, do GGN, perguntou hoje e expomos aqui:

-Pode um empresário tresloucado, de repente, afrontar as leis de um país, e trazer prejuízo a milhões de usuários de seus serviços? Segundo The Guardian, na Índia, com um governo de direita, o X bloqueou contas de opositores ao regime. O que os gênios da viralatice teriam a dizer?

Pois é.

O que teriam a dizer os que chamam o ministro Alexandre de Moraes de ditador?

J R Braña B.