O Parque Estadual Chandless (PEC) comemora 20 anos nesta segunda-feira, 2 de setembro. Com quase todo o território preservado, o PEC é uma das unidades de conservação mais bem preservadas do mundo. Localizado entre Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, o parque é gerido pela Secretaria do Meio Ambiente do Acre (Sema) com apoio do programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).