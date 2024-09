Nesta terça-feira (5), Dia da Amazônia, o que temos para comemorar? Nada. Mais uma vez, organizações e lideranças indígenas precisam gritar aos quatro ventos sobre a urgência de proteger a floresta, enquanto o país assiste às queimadas criminosas, ao garimpo ilegal e à grilagem de terras destruírem impunemente o que resta do nosso patrimônio natural.

O legado do governo federal anterior? Uma floresta prejudicada e um rastro de sangue nas comunidades tradicionais.

O crime organizado reina, com licença para cooptar, matar e devastar, enquanto o Estado se faz ausente, ou pior, cúmplice. Os povos indígenas e quilombolas, que há séculos preservam essa terra, continuam sendo caçados. Enquanto isso, a tal “sustentabilidade” vira conversa para inglês ver, enquanto as máquinas do desmatamento avançam.