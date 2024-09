Em uma reunião na terça-feira (3) entre o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Antônio Stefanutto, e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), foram definidas novas medidas para aprimorar o atendimento aos segurados em Sena Madureira e em outros municípios do Acre. A iniciativa visa tanto ao atendimento presencial quanto ao fortalecimento de parcerias locais para garantir mais agilidade nos serviços.

O presidente do INSS anunciou que, em resposta às demandas urgentes de Sena Madureira, será enviado um funcionário da instituição para atuar na cidade por um período de 35 a 60 dias. O objetivo é assegurar que os moradores tenham acesso rápido aos serviços do INSS, enquanto medidas de longo prazo são implementadas.

Acrescentou que, além dessa ação emergencial, o INSS está planejando a formalização de um acordo de cooperação técnica (ACT) com os municípios acreanos. Essa parceria permitirá que as prefeituras que aderirem ao programa indiquem funcionários ou estagiários para serem capacitados pelo instituto. Esses profissionais serão treinados para operar sistemas, como o Atestmed, e atuar diretamente nos postos de saúde, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços do INSS.

O Atestmed, sistema mencionado pelo presidente, promete agilizar a concessão de benefícios por incapacidade temporária, como o antigo auxílio-doença, dispensando a necessidade de perícia médica. Com a nova ferramenta, os segurados poderão obter o benefício em menos de 15 dias, após análise de documentos médicos.

“Com esse novo sistema implantado no governo do presidente Lula, a resposta é mais imediata e o cidadão consegue, em menos de 15 dias, ter acesso ao auxílio-doença”, afirmou o presidente do INSS.

Prevmóvel: atendimento móvel no Acre

Outra medida importante foi anunciada: a aquisição de um veículo para a implementação do serviço Prevmóvel no estado, viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do senador Petecão, no valor de R$ 400 mil. Informou que o veículo permitirá ao INSS prestar atendimento móvel a diversas regiões do estado, facilitando o acesso dos segurados aos serviços previdenciários. A licitação para a compra do veículo está em fase final e a expectativa é que a van seja adquirida ainda este ano.

Petecão destacou a relevância dessas iniciativas para os moradores do Acre, especialmente para os que vivem em regiões mais isoladas. Acrescentou que a implementação do Prevmóvel, em particular, será um grande avanço para aproximar os serviços previdenciários das comunidades mais distantes, reduzindo a burocracia e agilizando o atendimento.

“Essas medidas são fundamentais para garantir que todos os acreanos, independentemente de onde estejam, tenham acesso rápido e eficiente aos serviços do INSS. Sabemos das dificuldades enfrentadas pela população, e é nosso dever trabalhar para que os benefícios cheguem a quem mais precisa, com agilidade e respeito”, afirmou Petecão.