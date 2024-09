Edvaldo Magalhães defende imediata convocação de aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros

Diante da crise climática que passa o Acre, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) defendeu nesta quarta-feira (11) a convocação imediata de aprovados no último concurso do Corpo de Bombeiros, que estão no cadastro de reserva. O parlamentar disse que a medida se justifica diante dos efeitos extremos do clima, com seca no verão e enchentes, no inverno amazônico.

“O governo do Estado deveria convocar de imediato os bombeiros, homens e mulheres, para iniciar o curso de formação para quando chegar na enchente estar concluído o curso. Uma medida que se não tomar agora, no ano que vem não terá efetivo. Os decretos publicados e os efeitos do clima justificam uma convocação imediata. Faço esta observação porque acredito que após as eleições municipais esse será um dos temas que tomará conta desta Casa”, disse Edvaldo Magalhães.

Edvaldo Magalhães afirmou ainda que é necessário ter efetivo para o enfrentamento aos incêndios florestais. “Temos acompanhado o debate intenso que está ocorrendo em função das crises climáticas. O estado do Acre está no meio desse furacão e pouco tem se falado nas medidas preventivas. Eu gostaria de abordar um único ponto. Quando você chega a um momento como esse, onde se tem incêndios florestais, você precisa de efetivo, de muita gente. Para evitar a chegar a esse ponto você precisa tomar medidas de estruturação. Se não forem adotadas agora, vamos apenas enxugar gelo nos próximos eventos”.

E acrescentou: “todo mundo sabe que não existe mais espaço de tempo para as grandes cheias e as grandes estiagens. Reduziu-se esse espaço. Já está previsto que no próximo março teremos uma grande cheia. Também como está previsto, como missa encomendada, vai ter na sequência uma grande estiagem”.