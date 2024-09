Ótimo pra quem vive na correria, o NotePin não ocupa quase nada de espaço na bolsa e é mais prático…

O NotePin de US$ 169 com tecnologia ChatGPT da Plaud tem um lugar permanente na minha mala de viagem

Brian Heater -TechCrunch – O alfinete Plaud.AI ocupava misericordiosamente pouco espaço na minha bagagem de mão. Também apresentou uma oportunidade de matar dois pássaros: eu estava voando pelo país e sabia que faria anotações copiosas.

Se você já esteve em uma reunião comigo, sabe que trago meu laptop sem falta. Meu cérebro burro precisa fazer anotações. Dito isso, o processo de digitar enquanto ouve pode ser tão perturbador quanto envolvente. No mínimo, fica entre você e uma conversa natural, especialmente naqueles momentos em que você ainda está digitando depois que a outra pessoa terminou de falar.

Claro, você pode tentar digitar mais rápido ou encontrar uma abreviação, mas descobri que ambos os métodos tendem a tornar o texto ilegível. O próximo passo óbvio é gravar – com a permissão da outra pessoa, é claro. Quando eu era um repórter filhote, os gravadores de voz digitais autônomos ainda eram uma preocupação contínua.

Hoje em dia, gravo no meu laptop ou coloco meu telefone na mesa entre mim e o sujeito. Esses dispositivos apresentam seus próprios problemas, como a falta de microfones adequados e a tendência de captar ruídos de digitação ao fazer dupla função. Eu me encontro abrigando alguma nostalgia leve pelos dias do meu pequeno gravador Olympus com seu dongle USB-A embutido.

A razão de ser do Plaud.AI está em algum lugar entre os cenários acima. No início deste ano, a startup lançou o Plaud Note, um dispositivo de gravação que se encaixa magneticamente na parte de trás de um aparelho, utilizando o ChatGPT para transcrever conversas. Embora eu não tenha tido a oportunidade de experimentar esse dispositivo anterior, pulei quando a empresa me contou sobre o próximo NotePin.

Sou cético de que o produto tenha um grande público-alvo na época dos smartphones que fazem tudo, mas tinha certeza de que fazia parte dele. Às vezes parece que faço anotações com o único propósito de ter algo para fazer nas reuniões. Digo isso porque muitas das minhas anotações simplesmente definham, devido à incapacidade de encontrar informações pertinentes ou apenas à ilegibilidade geral.

Otter.AI ajudou muito em ambas as frentes quando faço upload de gravações para o serviço de transcrição baseado em IA. O processo d

O dispositivo de US $ 169 vem com 300 minutos de transcrição mensais gratuitos. Um plano Pro, por sua vez, custa US $ 6,60 por mês, quadruplicando os minutos de transcrição e adicionando alguns recursos como modelos personalizados e "Ask AI", que a empresa descreve como "um agente de IA para extrair mais informações de gravações, informações que não foram descobertas por meio de modelos de resumo e informações que abrangem várias gravações". Em última análise, no entanto, se você optar por uma conta Pro se resume a quanto tempo você gasta em reuniões por mês. Dado que a maioria das minhas reuniões é via teleconferência, não suspeito que vou atualizar. Quem sabe, porém: talvez os milhões de briefings que faço na CES em janeiro forcem minha mão. Uma coisa que eu aprecio realmente com Plaud é o design deliberado da empresa. O conceito de registro de vida foi um fracasso. Suspeito que isso se deva na maioria ao fato de que a maioria das pessoas não quer registrar todas as suas idas e vindas diárias. E as pessoas que eles encontram geralmente não querem ser gravadas. O NotePin é deliberado no sentido de que você toca nele para acioná-lo. É uma ação intencional que provavelmente será notada pela pessoa sentada à sua frente. Quando a gravação começa, você sente um zumbido tátil rápido. Se isso não for suficiente para acalmar seus medos, você pode abrir o aplicativo Plaud em seu telefone para ver se ele está realmente gravando. Quando terminar, outro toque lhe dará um zumbido tátil para sinalizar que a gravação parou.

e Plaud é semelhante, mas mais simplificado. No caso do NotePin, você o usa no pulso ou encaixa magneticamente na lapela, toca uma vez para gravar e toca novamente para parar. As gravações são salvas em seu telefone em tempo real e, a partir daí, você pode decidir se deseja carregá-las para transcrição, dependendo da robustez da assinatura mensal que você possui.

O GPT faz um bom trabalho com as transcrições e resumos. Também existe uma ferramenta de mapeamento mental, embora eu não tenha achado isso especialmente envolvente. Os alto-falantes são separados por voz e o sistema é capaz de gerenciar vários alto-falantes em 59 idiomas. O texto é limpo, a interface é fácil de usar e os resumos são úteis. Também é muito simples compartilhar um link para o áudio com um colega.

Meu maior problema atualmente, como usuário de longa data do Otter, é a incapacidade de tocar nas palavras na transcrição para reproduzir o áudio correspondente. Suspeito que seja algo que Plaud está planejando adicionar, se a empresa ainda não o fez.

Ao contrário de outros pinos de IA, o produto da Plaud parece uma solução para problemas reais. Essas são questões com as quais lido o tempo todo como jornalista. Minha maior dúvida no momento é se há pessoas suficientes no mundo como eu para sustentar o modelo de negócios da Plaud.