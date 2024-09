Do Sebrae – Visando criar um ambiente de negócios mais favorável no município de Capixaba, a “Casa do Empreendedor” foi inaugurada nessa quinta-feira (26). A iniciativa é uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com o Sebrae no Acre, a Junta Comercial do Estado do Acre e a Associação de Municípios do Acre.



A Casa do Empreendedor conta com estrutura para apoiar os empreendedores locais, oferecendo serviços e ferramentas essenciais para facilitar a vida dos empreendedores e o desenvolvimento de seus negócios.

