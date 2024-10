Por DPE – Com o objetivo de educar a população sobre seus direitos fundamentais e facilitar o acesso à Justiça, a Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) e as rádios Aldeia FM e Difusora Acreana AM lançaram o quadro “O direito é seu”.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar a conscientização sobre direitos e os serviços gratuitos oferecidos pela DPE/AC, fortalecendo a confiança no sistema jurídico e prevenindo possíveis violações de direitos.

Estreado nesta terça-feira, 8, o quadro será transmitido toda semana, às terças-feiras, às 11h, dentro do Programa Gente em Debate. A defensora pública-geral, Simone Santiago, foi a primeira entrevistada e destacou o papel da instituição no acesso à Justiça e na defesa de grupos vulneráveis.

A transmissão em cadeia, que abrange todo o estado, busca alcançar a população acreana em suas diversas regiões, garantindo que a informação sobre direitos chegue a quem mais precisa.

Ouça no link: http://difusora.ac.gov.br/.