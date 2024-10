GDA, Nota de Pesar – É difícil expressar em palavras os sentimentos quando um amigo se vai. Na madrugada desta sexta-feira, 18, perdemos um dos nomes mais expressivos do fotojornalismo acreano, Marcos Vicentti, que agora descansa nos braços do Pai, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Não perdi um membro querido e amado da minha equipe. Perdi um amigo. Marcão era luz, paz, serenidade. Nos fazia bem tê-lo por perto.

Muitos bons morrem cedo e o Marcão deixa um legado de muito trabalho, respeito, honra, integridade e luta na defesa dos jornalistas acreanos, tendo inclusive sido presidente do sindicato da categoria por muitos anos.

Referência quando o assunto era fotografia, ganhou diversos prêmios, entre eles a Medalha Nacional da Revista Fotografe Melhor 2021. Mais recentemente, no dia 15 de outubro, ficou em terceiro lugar no Prêmio Ampla Amazônia de Jornalismo na categoria Digital, em que ele e outros dois colegas concorreram juntos em meio a mais de cem trabalhos inscritos.

Marcão também era uma referência no turismo acreano. Sua dedicação em mostrar as belezas naturais do nosso Acre será sempre lembrada, pois amava este estado e fazia questão de ajudar quem trabalhava no turismo, por meio da fotografia, sendo muito conhecido por realizar expedições à Serra do Divisor, alavancando o setor.

Além disso, nosso amigo Marcão formou diversos profissionais no ramo da fotografia, por meio de cursos que promovia na capital acreana e em outros municípios, contribuindo para o crescimento desse setor tão importante.

Aos seus colegas da Secretaria de Comunicação e de todos os veículos de imprensa do Acre expresso o meu mais profundo pesar por sua morte.

À sua esposa Valéria, aos filhos, netos e demais familiares, minhas condolências e orações para que o Senhor nosso Deus possa consolá-los neste momento de dor e sofrimento.

A todos os amigos do Marcão desejo força, luz, paz e amor, na certeza de que combateu o bom combate, honrou a carreira e guardou a fé.

O velório será em Rio Branco, na Capela I São João Batista, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, ao lado da TV Gazeta, a partir das 8h. O sepultamento será no sábado, 19, às 7h30 no Cemitério São João Batista.

A governadora em exercício, Mailza Assis, decretou luto oficial de dois dias.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre