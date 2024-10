Por Miriane Teles/TJAC – A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, recebeu a Medalha Justiça e Cidadania 25 anos, na última terça-feira, 22. A solenidade de outorga ocorreu no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

O evento integrou as comemorações dos 25 anos de circulação ininterrupta da Revista Justiça e Cidadania, publicação especializada em assuntos relacionados ao Judiciário.

Durante a cerimônia, foi realizada a entrega de medalhas comemorativas aos presidentes de tribunais superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais do Trabalho, como forma de reconhecimento pela promoção da justiça e da cidadania nas instituições.

A presidente do TJAC agradeceu pela honraria. “É uma grande honra receber a Medalha Justiça e Cidadania neste momento tão especial, em que celebramos o compromisso com a promoção dos direitos e da dignidade de todos. Essa condecoração reforça nossa responsabilidade de seguir trabalhando para que a Justiça esteja cada vez mais acessível e próxima da sociedade. O reconhecimento é também um incentivo para que continuemos a avançar no caminho da ética e da cidadania, valores essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, disse a desembargadora Regina Ferrari.

Na solenidade, também foi entregue a premiação do 31ª Troféu Dom Quixote e Sancho Pança. As comendas foram concedidas para personalidades que se destacaram na atuação da “defesa da ética, da Justiça e dos direitos à cidadania”, deste modo referenciando os personagens da obra icônica do escritor espanhol Miguel de Cervantes.