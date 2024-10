Por Malu Souza/Contag – O encontro, que tem como tema Paz com a Natureza, será realizado até sexta-feira da próxima semana, dia 01 de novembro.

Por entender a necessidade de frear a perda global de biodiversidade e a contribuição dos agricultores e agricultoras familiares para a conservação e a manutenção da biodiversidade, a CONTAG está sendo representada pelos assessores Raul Zoche e Luiz Vicente Facco.

Será a primeira COP da Biodiversidade após a estruturação do Marco Global de Kunming-Montreal, assinado por 196 países em dezembro de 2022, durante o último encontro liderado pelos chineses e ocorrido no Canadá. O documento reúne 23 metas globais a serem alcançadas até 2030 em busca da regeneração de todo o conjunto de vida na Terra.

A Colômbia é um dos países com maior biodiversidade do mundo e durante seu discurso de abertura no domingo, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu que fossem gerados “novos modos de produção” e que se pensasse em “uma maneira diferente de conceber e experimentar a riqueza, que não seja mais baseada em combustíveis fósseis da morte, mas em energia limpa”.

São esperados debates sobre o alinhamento da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB), financiamentos para os esforços globais de conservação da biodiversidade e eficiência do Fundo do Marco Global para a Biodiversidade.

Também está prevista a discussão sobre a criação de um mecanismo multilateral que reúna os sequenciamentos genéticos de forma digital, garantindo uma justa distribuição dos benefícios gerados em suas patentes, conforme o previsto na Convenção sobre Diversidade Biológica.

Para a secretária nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Rita Mesquita, “estamos levando uma série de iniciativas que esperamos poder divulgar e a partir delas construir intercâmbios, interações, parcerias e inclusive novos entendimentos. E que esses entendimentos bebam da nossa experiência. Estamos totalmente convencidos, como governo brasileiro, que nós temos que unir ao máximo o tratamento dessas questões. Então, quem está mais focado com o clima, também tem que se dar conta do quanto essa questão da biodiversidade é um tema absolutamente essencial.”