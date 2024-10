PMRB – Na manhã desta quarta-feira (23), o prefeito de Rio Branco, acompanhado do vice-prefeito eleito Alysson Bestene e do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ribamar Trindade, visitou as obras do Complexo da Agricultura Familiar e do Programa “1001 Dignidades”, duas iniciativas de grande relevância para o município.

A visita do presidente do TCE teve como objetivo conhecer de perto o andamento dos projetos e acompanhar o processo de beneficiamento sustentável adotado nas construções. No Programa “1001 Dignidades”, por exemplo, resíduos de madeira são reaproveitados para a produção de adubo orgânico, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo práticas agrícolas, sem o uso de agrotóxicos.

O Complexo Agroindustrial da Agricultura Familiar, que recebe investimentos de mais de R$ 13 milhões, e o Programa “1001 Dignidades” com mais de R$ 80 milhões de recursos próprios, são obras prioritárias para a atual e futura gestão da cidade. O projeto habitacional tem como foco oferecer moradias dignas às famílias ribeirinhas afetadas por enchentes, reafirmando o compromisso da prefeitura com a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

A presença do Tribunal de Contas reforça a transparência no uso dos recursos públicos, garantindo que as obras sejam acompanhadas de forma rigorosa, assegurando resultados eficientes para a cidade.

“Eu acho que a prefeitura e o município tem que divulgar mais essa questão da produção de material orgânico que vira adubo, que está sendo distribuído pela Semeia. São projetos que eu acho que isso ajuda, inclusive a preservar o meio ambiente e que tem que ser disseminado para outras prefeituras, inclusive para outros estados.”, afirmou Ribamar Trindade.

O prefeito voltou a enfatizar que a gestão municipal preza pela transparência. Segundo ele, quando um órgão controlador, como o Tribunal de Contas, aceita fazer uma visita às obras, principalmente o presidente com sua equipe, isso é muito importante. O gestor aproveitou a presença do presidente do TCE e fez outro convite, desta vez para visitar a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre)

” Fizemos o convite para que ele possa ir até a Utre, que é a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos que a gente tem aqui em Rio Branco, que a gente fez uma melhoria muito grande, mudou muito o modelo lá, que ele possa ir lá para ele ver o resíduo que a gente falou para ele aqui, o resíduo madeireiro aqui, triturado, virando adubo lá. Então é lá na Utre que a gente faz esse adubo orgânico, um composto orgânico. E tudo isso vai virar a agricultura orgânica na mão do nosso agricultor familiar.”, concluiu o prefeito.