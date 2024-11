Trecho de Luis Nassif, no GGN

A ‘gastança’ federal

Algumas hipóteses que ganharam força nos últimos dias:

Se Lula tiver algum favoritismo, nas eleições de 2026, haverá um novo movimento de impeachment. Indício forte é a obsessão da mídia em criminalizar a política fiscal, sabendo-se que o único preço fora de linha é dos juros da dívida pública. Trata-se de uma ação articulada explícita entre os jornalões.

A expressão ‘negacionismo fiscal’ tem sido utilizada a torto e a direito, mesmo com todo empenho da Fazenda em conseguir equilíbrio no déficit primário(….)

(…)

Grifo meu: E pelo jeito o governo vai seguir contornando o enfrentamento com os inimigos eternos do país e do povo…. Até que chegue ao ponto de que nem a mais simples das medidas seja possível tomar…É a história de que eles(os inimigos eternos do Brasil) agora entram na nossa casa, destroem tudo e já não podemos dizer nada.

J R Braña B.