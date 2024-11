A subida do Sport e do Ceará à elite do futebol brasileiro é mais do que um simples movimento esportivo.

É protagonismo e resistência do Nordeste.

Agora, com Vitória, Bahia, Fortaleza, Sport e Ceará, a região ocupa 1/4 das vagas na Série A do Campeonato Brasileiro…

O Nordeste joga no mesmo nível dos outros.

É um lembrete de que o Nordeste não é inferior, como querem alguns com discursos elitistas e preconceituosos.

O Nordeste é força, inteligência e cultura…

oea