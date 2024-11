Em discurso nesta terça-feira (26/11) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) relatou a situação precária em que se encontra o Hospital Geral de Feijó. A obra, que está orçada em mais de R$ 5,5 milhões, se arrasta há anos. Durante sua fala, o parlamentar apresentou um vídeo em que mostra a realidade da unidade hospitalar.

“A sociedade civil daquele município iniciou uma grande mobilização que está chamando a atenção do Acre e do governo. O paciente, se serenar, alaga a cama que ele está. O lençol da cama, vocês viram a qualidade da roupa de cama do hospital de Feijó”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar afirmou que várias empresas já atuaram na reforma da unidade. “Esse contrato é um dos últimos. Já teve outros contratos. Já vem de muito tempo. Um dos contratos já esteve envolvido na Ptolomeu. O Hospital de Feijó usa um jirau para fazer a limpeza dos equipamentos”, lembrou.

Edvaldo acrescentou que Feijó já foi referência na Saúde, com unidade equipada, realizando até mesmo mutirão de cirurgias. Porém, agora, o local hoje está deplorável.

“O governo do Estado não tomou uma decisão séria, comprometida, para resolver o problema. Isso se arrasta desde o governo anterior. O governo consegue renovar uma carona com a Medtrauma. Porque aí é importante. Por que não usa o mesmo peso e a mesma medida para contratar de forma emergencial uma empresa que dê conta e reformar uma unidade de saúde? É uma unidade de Saúde que faz atendimento básico. É por isso que a sociedade civil, as mães, um movimento de mães. Quero aqui elogiá-las. Essa luta de Feijó, o Acre vai escutar nos próximos dias, porque se não tiver imediatamente o início das obras, que possa responder, a algum tempo com serviços, a sociedade de Feijó resolveu dar um basta”.