GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realiza o pagamento do Prêmio de Valorização de Desempenho Profissional (VDP) aos professores e servidores da pasta na próxima sexta-feira, 29. No total, os investimentos na gratificação chegam a R$ 17 milhões.

(…)

Grifo meu: R$ 17 milhões são muito pouco em comparação aos salários insuficientes(maioria absoluta dos professores recebe menos de US$ 1.000).

Grifo meu 2: faz parte do show pirotécnico do governo em fazer proselitismo político com o direito dos professores e dos servidores em geral e segurar o anúncio para os 48 do segundo tempo…E muita gente ainda acha engraçado.

J R Braña B.