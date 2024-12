Na Folha:

— O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (4) que as medidas do pacote de contenção de gastos, em particular as que mexem com benefícios para as camadas mais pobres da população, estão sendo feitas “com a maior delicadeza”.

(…)

Grifo Meu: declaração dispensável, presidente…’delicadeza’ em cortes no lombo dos pobres…menos.

(…)

Segue o relato da Folha:

— O presidente comentava que empresários relataram para ele a dificuldade de contratar trabalhadores para os seus negócios e afirmou que muitos colocam a culpa por essa situação nos benefícios sociais, que estaria fazendo com que muitas pessoas evitassem procurar emprego.

(…)

Grifo meu: esse discurso de que os programas sociais prejudicam o emprego foi discurso adotado pelo PSDB copiado dos Estados Unidos, que tradicionalmente são contra programas sociais, inclusive o partido Democrata…e Lula dando ressonância a discurso de empresário reacionário.

Grifo meu 3: os cortes no BPC, o pente fino que vai tirar milhares do direito de acesso será um divisor de água…O tempo vai dizer…quando chegar em 2026 e as coisas se complicarem na eleição presidencial….vamos ver o que vão alegar…vão pôr a culpa no ‘pobre de direita’…E não vai colar.

J R Braña B.