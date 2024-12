G1-SP – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou, nesta segunda-feira (9), o edital com as regras para o novo concurso público. Estão sendo ofertadas 350 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 8,8 mil. (…)

Com provas em Rio Branco.

Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição varia conforme o cargo:

Analista Administrativo: R$ 93;

R$ 93; Analista Ambiental: R$ 99. (…) As provas objetivas e discursivas estão previstas para 23 de fevereiro de 2025, em todas as capitais do país. Os exames serão aplicados no período da tarde, impedindo que os candidatos possam concorrer aos dois cargos. Cronograma do concurso Inscrições: 16/12/2024 a 3/1/2025

16/12/2024 a 3/1/2025 Data limite de pagamento das inscrições: 21/1/2025

21/1/2025 Divulgação dos locais de provas: 10/2/2025

10/2/2025 Aplicação das provas: 23/2/2025

23/2/2025 Divulgação dos Gabaritos: 28/2/2025

28/2/2025 Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 26/3/2025

(…)

Grifo meu: os concursos voltaram, percebe….!!!?

J R Braña B.