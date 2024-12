Aleac – Durante a sessão solene de encerramento do ano legislativo, realizada na manhã desta sexta-feira (13), no auditório do Detran/AC, o deputado Nicolau Júnior (PP) prestou uma homenagem surpresa ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB). O momento marcou o reconhecimento pela gestão inclusiva e produtiva de Gonzaga durante seus dois anos de mandato à frente do legislativo estadual.

Como forma de gratidão, Nicolau presenteou o presidente com um quadro desenhado em grafite, produzido no mesmo estilo dos retratos da galeria dos ex-presidentes da Aleac, mas em tamanho maior. “Essa homenagem reflete o respeito e a admiração pelo trabalho exemplar do deputado Luiz Gonzaga, que sempre priorizou a inclusão e a eficiência em sua gestão”, ressaltou Nicolau Júnior.

Foi transmitido um vídeo com um resumo de diversas ações de Luiz Gonzaga durante toda a sua trajetória presidindo a Aleac. A homenagem destacou as qualidades do parlamentar como líder, ressaltando sua postura marcada pelo carisma, humildade, serenidade e seriedade, tanto nos trabalhos legislativos quanto no trato com as pessoas.

Foi destacada sua atuação, que foi além das fronteiras estaduais, sendo reconhecido como um grande defensor do corredor interoceânico, que liga o Acre ao Peru, fortalecendo as relações comerciais entre os países e ampliando as possibilidades econômicas para o estado.

Nicolau Júnior enalteceu também a capacidade de Luiz Gonzaga em promover o equilíbrio e a harmonia no Legislativo, avançando em pautas importantes e priorizando o diálogo como ferramenta essencial para construção de consensos. “Ele nos mostrou que o verdadeiro líder é aquele que sabe ouvir, que respeita as diferenças e trabalha incansavelmente pelo bem coletivo. Sua gestão foi exemplo de dedicação, imparcialidade e compromisso com os interesses do povo acreano”, destacou Nicolau.

Emocionado, o presidente Luiz Gonzaga agradeceu o reconhecimento. “Recebo essa homenagem com muita gratidão e emoção. Ser presidente desta Casa foi uma missão desafiadora e extremamente gratificante. Tudo o que realizamos aqui só foi possível graças ao empenho e à parceria de cada deputado, dos servidores e de todos que acreditaram no trabalho coletivo em prol do povo acreano. Dedico este reconhecimento a todos que caminharam comigo, aos que acreditam no diálogo como ferramenta para o progresso e àqueles que lutam diariamente para transformar nosso estado. Continuarei trabalhando pelo Acre, porque acredito que, juntos, podemos ir ainda mais longe. Muito obrigado a todos por este momento especial”, finalizou.

Texto: Andressa Oliveira/ Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale