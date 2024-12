O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou nesta sexta-feira (20) o pagamento de mais de R$ 1 milhão em recursos federais para pavimentação asfáltica de vias urbanas em Rodrigues Alves. Os recursos, provenientes de emenda de sua autoria pelo Programa Calha Norte (PCN) do Ministério da Defesa, também incluem drenagem e construção de calçadas.

— Esses recursos são fundamentais para melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população de Rodrigues Alves. Investir em pavimentação significa garantir ruas mais seguras, acessíveis e dignas para pedestres e comerciantes. É o nosso compromisso com o desenvolvimento do município – afirmou Petecão.

As obras visam solucionar problemas com poeira no verão e lama no inverno, além de valorizar áreas urbanas, melhorar o trânsito e oferecer mais conforto e segurança para os moradores. Segundo o senador, a parceria entre municípios e governo federal é essencial para atender demandas antigas e promover o desenvolvimento local.